Denkmalschutz in Krefeld Bürgerverein Stahldorf in Sorge um Edelstahlwerksgelände

Die Stadt sah sich bislang außerstande, genauer zu beschreiben, was bislang auf dem Gelände unter Denkmalschutz gestellt ist, da die personelle Situation in der Denkmalbehörde zurzeit angespannt sei. Auch eine Anfrage an die Thelen-Gruppe über ihre Pläne blieb bisher unbeantwortet. In Kreisen rheinischen Industriearchitekturfreunde wird unter Berufung auf Gewerkschaften konkret berichtet, dass das Verwaltungsgebäude an der Gladbacher Straße 578 einem Kreisverkehr als Zufahrt auf das Edelstahlwerksgelände weichen soll.