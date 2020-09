Aus den Krefelder Stadtteilen : Der Mann, der für Lehmheide um die Gladbacher Straße kämpfte

Krefeld Der Bürgerverein Lehmheide verabschiedet einen verdienten Vorsitzenden: Nach 28 Jahren im Amt zieht sich Bernd Albrecht zurück. Nachfolgerin wird Gudrun Mickerts-Heß.

In der Jahreshauptversammlung blickte der scheidende Vorsitzende seine Amtszeit zurück und sagte: „Ich finde, es ist Zeit, die Verantwortung in jüngere Hände zu legen. Ich habe das Amt 1992 von Christian Küsters übernommen. In meiner Zeit als Vorsitzender haben wir es nach mehr als 60 Jahren mit vielen Protestaktionen und Info-Ständen endlich geschafft, dass die Gladbacher Straße saniert wurde. Auch gegen Widerstände von Anwohnern der Straße. Es gab viele Kompromisse, aber letztendlich waren alle einverstanden.“ Allerdings gebe es einen Wehrmutstropfen. „Wir haben nicht damit gerechnet, dass bei Regen eine Seenlandschaft auftritt. Ich habe den Verdacht, dass bei der Sanierung gespart wurde. Fachleute müssten die Problematik eigentlich bei der Planung schon wissen, oder?“