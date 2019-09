Aus den Stadtteilen : Bürgerverein sammelt 1600 Unterschriften gegen Baupläne

Krefeld Vertreter des Bürgervereins Kliedbruch haben Protest-Unterschriften gegen die Änderung des Regionalplans persönlich nach Düsseldorf gebracht.

Wie berichtet ist den Unterlagen ein Gutachten des Krefelder Architekten und Stadtplaners Rolf-Bernd Hechler beigefügt. Er kommt darin zu dem Schluss, dass der in dem vom Bürgerverein beanstandeten Änderungsentwurf (ASB_KR 01) dargestellte Vorschlag zur Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Krefeld ein „Eingriff in die Planungshoheit der Stadt“ ist. Der Vorstand des Bürgervereins wiederum betont in seiner Stellungnahme, dass der betroffene Landschaftsabschnitt der Bevölkerung als Naherholungsgebiet diene und sich dort auf kleinstem Gebiet eine hohe Vielfalt an Flora und Fauna in Verbindung mit einem Feuchtbiotop und Wasserschutzgebiet befänden.