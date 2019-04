Aus den Vereinen : Bürgerverein Hüls plant Sommerfahrt nach Bonn

Hüls Daniel Franzen bleibt Vorsitzender des Bürgervereins Hüls. Für den Sommer ist ein Besuch des Deutschen Museums in Bonn geplant.

In der Ökumenischen Begegnungsstätte tagte jetzt der Bürgerverein Hüls. Auf der Tagesordnung standen unter anderem Vorstandswahlen. Daniel Franzen wurde als 1. Vorsitzender in seinem Amt bestätigt und bekam weitere zwei Jahre das Vertrauen der Mitglieder. Ergänzt wird der Vorstand durch Karin Maroß als Schriftführerin, die den ausscheidenden Oliver Schöneberg ersetzt. 1. Beisitzerin ist Karin Zillen, zum 3. Beisitzer wurde Gerd Felke und zum 4. Beisitzer Frank Minhorst, der damit neu im Vorstand ist, gewählt. 5. Beisitzer ist Kirsten Rungelrath, Kassenprüfer sind Oliver Schöneberg und Klaus Eichstädt. Die Positionen des 2. Beisitzers (Klaus-Dieter Ohlig) und des Kassierers (Jörg Jäger) standen nicht zur Wahl. In diesem Jahr steht als Höhepunkt die Sommerfahrt ins Deutsche Museum nach Bonn an. Über seine Tätigkeit berichtete anschließend Polizeihauptkommissar Andreas Lischke, der einer von drei neuen Mitarbeitern im Hülser Rathaus ist. Er nannte auch die Einbruchszahlen, die im Gegensatz zu anderen Stadtbezirken relativ gering seien. Die Hülser könnten sich darüber sehr glücklich schätzen und lebten sicherer als andere Krefelder, betonte Lischke.