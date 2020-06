Kostenpflichtiger Inhalt: Ärger über Buckelpiste in Krefeld-Gellep-Stratum : Das lange Warten auf den „Möglichmacher“

Gregor Roosen, Vorsitzender des Bürgervereins Gellep-Stratum, zeigt die Schäden der Apshaltdecke des Weges In der Elt. Foto: Pia Szymanowski

Krefeld Oberbürgermeister Frank Meyer nennt sich selber „Möglichmacher“. In einem Brief an ihn hat der Bürgerverein Gellep-Stratum auf eine Gefahrenstelle In der Elt hingewiesen. Von der Antwort ist der Verein enttäuscht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Pia Szymanowski

Die Straße In der Elt gleicht einer Buckelpiste und kann insbesondere für Kinder und ältere Passanten gefährlich werden. Für Gregor Roosen, Vorsitzender des Bürgervereins Gellep-Stratum, ist dies nichts Neues. Bereits 2016 hatte er einen Vorstoß unternommen und die Verwaltung der Stadt Krefeld auf die tiefen Schlaglöcher und den schlechten Zustand der rund 150 Meter langen Straße gewiesen. Da es sich jedoch „nur“ um Abplatzungen handele, wie die Verwaltung ihm seinerzeit erklärte, wurde nichts unternommen. Nun schrieb der Bürgerverein erneut an die Verwaltung und wies noch einmal deutlich auf die potenzielle Gefahrenstelle hin: „Der Bürgerverein ist nach wie vor der Auffassung, dass ein gefahrloses Befahren mit dem Rad dort nicht möglich ist, ja mittlerweile noch gefährlicher geworden ist.“

Die Straße stellt eine gute Verbindung von Gellep-Stratum nach Uerdingen, Oppum und Linn dar. „Man kommt ohne großen Verkehr von hier weg“, erklärt Gregor Roosen. Andere Wege seien aufgrund des Hafenverkehrs abenteuerlich. Der engagierte Bürger adressierte seinen Brief extra an die Adresse von Oberbürgermeister Frank Meyer, der sich im Wahlkampf als „Möglichmacher“ positioniert – „damit diesmal auch wirklich etwas passiert“, sagt Roosen.

In seinem Schreiben erläutert der Vorsitzende die wichtige Rolle des Straßenstücks. Neben der attraktiven Radverbindung ohne Autoverkehr sei der Abschnitt ein gern genutzter Spazierweg für Eltern mit kleinen Kindern, die den Spielplatz oder das Museum Burg Linn besuchen möchten. Zudem sei die Strecke früher auch gerne zum Inlineskaten genutzt worden, was heute aufgrund der schlechten Straßenverhältnisse unmöglich sei.

Ein weiterer Aspekt ist, sagt Roosen, dass die Strecke bei der Fertigstellung der Krefelder Promenade bis Linn zunehmend an Bedeutung gewinne und mit Blick auf die Errichtung eines archäologischen Landschaftsparks in Gellep-Stratum als fahrrad- und familienfreundliche Route genutzt werden solle. „Weil es auf diesem Stück der Straße keinen Autoverkehr gibt, reicht eine einfache Asphaltdeckschicht. Der Aufwand wäre also gering.“

Inzwischen erhielt er eine Eingangsbestätigung, danach folgte eine Antwort der Verwaltung. Doch: „Ehrlich gesagt war die Antwort nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte“, sagt der Vorsitzende des Bürgervereins verärgert.

Denn in dem Schreiben, das der Redaktion vorliegt, heißt es, dass die Meldung „abschließend gelöst“ sei, „jedoch nicht veröffentlicht werden“ konnte. Auf eine Nachfrage bekam Gregor Roosen die Antwort, dass es sich bei den Straßenschäden um Schadstellen und nicht um Gefahrenstellen handle, die nur sekundär beseitigt werden würden. Insgesamt ist Roosen über das Verhalten der Stadt enttäuscht: „Ich habe mich extra an die Möglichmacher-Adresse gewandt, weil dadurch ja eben Dinge möglich gemacht werden sollen. Deshalb habe ich mich geärgert, dass mein Anliegen mit wenigen Worten abgetan wurde.“