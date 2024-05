Pläne für Neubaugebiet in Krefeld Bürgerverein fordert Gesamtkonzept für den Verkehr in Fischeln

„Aus Sicht des Vorstands des Bürgervereins wurde ein sehr guter Vorschlag gewählt, der viele Aspekte von Wohn-/Aufenthaltsqualität und Freizeit nachhaltig abdeckt“, heißt es in der Stellungnahme des Vereins. Es kommt gut an, dass ein zusätzlicher Kindergarten, eine Grundschule und eine Sporteinrichtung einen „weiteren Beitrag für die soziale Infrastruktur in Fischeln“ bilden sollen. Kritisch sieht man im Bürgerverein Fischeln allerdings, dass die Planungen „sehr stark auf das autofreie Wohngebiet im Inneren fokussiert“ seien. Archäologische Kriterien, der Einfluss von Luft, Wind, Wasser, Lärmschutz und Umweltkriterien würden zwar intensiv betrachtet, aber es fehle der Blick auf die Auswirkungen, die etwa 400 bis 500 PKW und rund 1200 Fahrräder, die am Rand des Wohngebiets geparkt würden, auf den Verkehr im Ort und die Fischelner Straßen hätten.