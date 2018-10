Krefeld: Bürgerverein Fischeln spendet Schaukel für Spielplatz Wetscheshof

Neues Spielgerät auf Krefelder Spielplatz : Bürgerverein Fischeln erfüllt Kinderwunsch

Mit diesem Brief und dem Wunsch nach einer Schaukel haben sich die beiden Freundinnen Jana und Greta an den Bürgerverein Fischeln gewandt. Foto: Carola Puvogel

Krefeld Am Wetscheshof ist jetzt die neue Doppelschaukel eingeweiht worden. Zwei Mädchen hatten sich mit dem Wunsch nach dem Spielgerät an den Bürgerverein Fischeln gewandt. Ein schönes Beispiel für bürgerschaftliches Engagement.

Rund ein Jahr ist es her, dass die beiden Freundinnen Jana und Greta sich ein Herz gefasst und einen Brief an den Bürgerverein Fischeln geschrieben haben. Jetzt ist der Wunsch der Mädchen in Erfüllung gegangen und alle Kinder ihres Wohngebiets können sich freuen: Auf dem Spielplatz am Wetscheshof ist eine große Doppelschaukel aufgebaut und mit einem Fest eingeweiht worden.

Herzchen, Smiley und ein lachendes Eichhörnchen zieren den in bunten Buchstaben formulierten Wunsch der Kinder nach einer „normalen“ Schaukel auf dem Spielgelände in Fischelns Süden. Den Brief hatten sie in den Postkasten des Bürgervereins am Spielplatz eingeworfen.

Zwei solcher analoger Postfächer unterhält der Bürgerverein Fischeln, einer steht am Zunftbaum, der andere im Neubaugebiet Wetscheshof. Und die Postkästen werden auch in Zeiten von E-Mail und digitalen Medien tatsächlich immer noch gerne genutzt, um Nachrichten an den Verein zu übermitteln, berichtet Bürgervereinsvorsitzender Reiner Schütt.

Für Jana und Greta war das Spielplatzfest des Bürgervereins auf dem Gelände am Wetscheshof vor rund einem Jahr Anlass, sich mit ihrem Anliegen zu melden. Der Bürgerverein hatte das bunte Fest organisiert, um sich und seine Arbeit bei den Bürgern des Neubaugebiets bekannter zu machen. Für Eltern gab es seinerzeit bei Kaffee und Kuchen Gelegenheit zum Plaudern und Meinungsaustausch, für die Kinder war Jürgen Weiland vom Jugendzentrum Fischeln mit dem beliebten Spielmobil vor Ort.



Eine Aktion, die auf die Kinder nachhaltigen Eindruck macht. „Das Spielplatzfest war eine gute Idee“, schreiben sie einige Zeit später in ihrem Brief an den Bürgerverein. Und machen konkrete Verbesserungsvorschläge: „Wir finden, unser Spielplatz sollte normale Schaukeln erhalten, denn die Reifenschaukel ist nicht so beliebt“, teilen sie mit. Ebenso merken sie an, dass die fehlende Hängematte wieder aufgehängt werden sollte. Ein kritischer Blick mit Kinderaugen auf ein Gelände, das für Kinder gemacht ist — und eine Steilvorlage für den Bürgerverein Fischeln.

„Nach dem Vorstandsbeschluss, dass wir gern eine Schaukel für den Wetscheshof sponsern würden, haben wir uns mit der Stadt in Verbindung gesetzt, um die Möglichkeiten und den Standort auszuloten“, berichtet Schütt. Etliche Ortstermine und Gespräche später wurde aus dem ursprünglichen Plan, eine Einzelschaukel am Wetscheshof aufzubauen, schließlich eine Doppelschaukel, für die im hinteren Bereich des Geländes ausreichend Platz vorhanden war. Während der Bürgerverein 3500 Euro für das Spielgerät an sich lockermachte, beteiligte sich die Stadt mit 1500 Euro für Fallschutz und Montage.