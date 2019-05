Fütingsweg in Krefeld : Bürgerverein ärgert sich über Spielplatz-Zustand

Auf dem Spielplatz Fütingsweg fehlen Geräte. Auch am Bolzplatz im Hintergrund stehen Arbeiten aus. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Spielplatz am Fütingsweg ist in schlechtem Zustand. Bürgerverein und Bezirksvertretung wünschen Abhilfe, die Stadt verspricht eine baldige Besserung der Situation und verweist auf Ausschreibungsverfahren und Lieferfristen.

Der Bürgerverein Dießem ist bemüht, seinen Bezirk in einem ansehnlichen Zustand zu halten. Darum veranstaltet er in jedem Jahr einen „Frühjahrsputz“, bei dem die Mitglieder Müll sammeln und speziell den Park und den Spielplatz am Fütingsweg reinigen. In diesem Jahr aber stieß den engagierten Bürgern nicht nur die Menge des Mülls, die sie fanden, –gleich mehrere volle Müllsäcke wurden der GSAK übergeben und umgehend abtransportiert, übel auf. Auch der Gesamtzustand des Spielplatzes sorgte für erregte Gemüter.

„Diverse Spielgeräte wurden entfernt. „Es fehlt nicht nur eine Rutsche, auch eine Schaukel und die Wippe wurden entfernt““, sagt der erste Vorsitzende des Bürgervereins, Philipp Geldmacher. Der Zustand ärgert ihn vor allem deshalb, weil das Thema bereits mehrfach angesprochen worden sei. Und dies nicht nur vom Bürgerverein, sondern auch in der Bezirksvertretung Süd, in der er für die SPD ebenfalls vertreten ist. „Es war schon das ein oder andere Mal Thema, dass der Spielplatz in einem schlechten Zustand ist und dringend etwas geändert werden muss. Es gab auch Beschlüsse, zumindest eine Stellungnahme von der Stadt zu erhalten oder, im Idealfall, dass kurzfristige Abhilfe geschaffen wird.“

Passiert aber sei bis heute nichts. Im Gegenteil. Immer weitere Geräte seien sukzessive verschwunden. Und das, ohne dass Bürgerverein oder Bezirksvertretung Antwort über den Sachstand erhalten hätten. „Wir wollen einfach wissen, ob und wann die Geräte erneuert werden und möchten dafür plädieren, dass dies schnell geschieht. Der Sommer steht vor der Tür und die Kinder im Südbezirk wollen und sollen spielen. Und das nach Möglichkeit draußen und gemeinsam. „Dafür müssen wir ihnen aber auch Möglichkeiten zur Verfügung stellen““, sagt der Bürgervereinsvorsitzende. Dass überdies auch die Umgebung des Spielplatzes, wie beispielsweise der umgebende Zaun, in einem ähnlich schlechten Zustand sei und wenig einladend wirke, tue ein Übriges.

Das Thema stehe bei der Stadt auf der Agenda, antwortet Stadt-Sprecherin Angelika Peters auf RP-Anfrage. „In den vergangenen Jahren mussten zu Sicherheit der spielenden Kinder eine Doppelschaukel, eine Wippe und ein Holzspielhaus abgebaut werden. Die Geräte konnten entweder nicht mehr repariert werden, oder die Reparatur stand in einem Verhältnis zum Neukauf. Die abgebauten Spielgeräte können 1:1 durch neue Geräte ersetzt werden. Dazu läuft aktuell das erforderliche Ausschreibungsverfahren. Anschließend werden die Geräte bestellt, dann sind die Lieferzeiten abzuwarten. Sobald die neuen Geräte verfügbar sind, werden sie kurzfristig aufgebaut.“

Wie lange das Ausschreibungsverfahren dauert und welche Zeithorizonte damit zu erwarten sind, dazu machte die Stadt keine Angabe. Ob die Kinder am Fütingsweg also noch in diesem Sommer in den Genuss der neuen Geräte kommen, ist durchaus fraglich.

Auch im Umfeld des Spielplatzes verspricht Peters Abhilfe. „Am Zaun müssen noch Schrauben und Kappen ersetzt werden. Die Beschaffung der Ersatzteile läuft bereits. Auf dem asphaltierten Bolzplatz müssen drei Schlammfangeimer in den Hofabläufen erneuert werden. Auch hier läuft die Beschaffung. Die Hangrutsche des Spielplatzes konnte aufgrund ihrer Bauart nicht mit einem sicheren und dauerhaften Fallschutz versehen werden. Daher ist ein Abbau unumgänglich. „Es ist ausreichend Platz für eine freistehende Rutsche vorhanden, die zukünftig angebracht werden soll““, sagt die Stadtsprecherin.