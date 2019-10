Bürgerstiftung Krefeld : Mitmach-Aktion: Vergängliche Portraits auf Sand

Krefeld Die Bürgerstiftung Krefeld lädt zu einem besonderen Kunstprojekt ein: Gemeinsam mit dem Künstler Ira Marom können Teilnehmer Portraits auf Sand drucken und so Teil eines Gesamtkunstwerks werden.

Die Bürgerstiftung lädt alle Interessierten zum Mitmachen ein. Bis Samstag, 5. Oktober, können Bürger jeden Tag von 12 bis 16 Uhr in den Südbahnhof an der Saumstraße kommen, ein Foto von sich machen lassen und dieses auf eine Sand-Tafel drucken und bearbeiten. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung für Gruppen unter Telefon 3600060.

Die Bilder sind nicht dazu gemacht, mitgenommen, aufbewahrt oder aufgehängt zu werden. Mit einer Auflösungs-Zeremonie werden die Sand-Kunstwerke am Ende wieder zu Staub. Diese Zeremonie ist für Ira Marom ein essentieller Teil des gesamten Projekts: „Die Energie aller Menschen, die ihre Portraits in den Sand gedruckt haben, geht so über in das nächste Projekt“, erklärt er. Einen kleinen Beutel mit Sand können die Teilnehmer als Erinnerung behalten. Erlaubt ist natürlich auch, ein Foto von dem Sand-Portrait zu machen. Jedes Portrait ist außerdem Teil des Gesamtkunstwerks, das die bunten Tafeln nebeneinandergelegt ergeben. Am Sonntag, 6. Oktober, besteht die Gelegenheit, dieses zu betrachten, bevor es zum Ende der Ausstellungszeit zur gemeinsamen Auflösungszeremonie kommt.