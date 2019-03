Anmeldung erforderlich : Bürgersprechstunde in Hüls ist am Mittwoch

Hüls Die nächste Bürgersprechstunde mit dem Hülser Bezirksvorsteher Hans Butzen ist am Mittwoch, 27. März, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr im Trauzimmer des Hülser Rathauses, 1. Obergeschoss, Hülser Markt 11. In dieser Zeit können Bürger Anliegen vortragen, die sie aus persönlichen Gründen nicht in den öffentlichen Einwohnerfragestunden der Hülser Bezirksvertretung ansprechen möchten.

