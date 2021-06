Hilfe für Senioren in Krefeld : Bürgermeisterin Kerstin Jensen würdigt Arbeit der Altenheime

Krefeld Die Politikerin betont, dass Senioreneinrichtungen „ein wichtiges Instrument im Kampf gegen Einsamkeit“ sind. Am 15. Juni ist „Welttag gegen Diskriminierung und Misshandlung älterer Menschen“.

Krefelds Bürgermeisterin Kerstin Jensen hat anlässlich des von den Vereinen Nationen ausgerufenen „Welttags gegen Diskriminierung und Misshandlung älterer Menschen“ am 15. Juni die Arbeit der Krefelder Altenheime gewürdigt. Noch immer gebe es „bei vielen Seniorinnen und Senioren auch in unserer Stadt die Vorstellung: Bloß nicht ins Heim!“, so Jensen. Dabei erlebe sie „bei Besuchen in den verschiedensten Einrichtungen, die ja Gott sei Dank inzwischen wieder möglich sind, ein Maß an Fürsorge und Zuneigung durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das vorbildlich ist und das Herz berührt“.