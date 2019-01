Bürgerinitiative Rund um St. Josef: Frische Impulse fürs BI-Kursprogramm

Gudrun Tiefers-Sahafi (l.) und Sylvia Esters von der Bürgerinitiative Rund um St. Josef haben am Dienstag das neue Programm vorgestellt. Das Programmheft liegt jetzt an vielen Stellen im Stadtgebiet aus. Foto: Carola Puvogel

Krefeld Die Bürgerinitiative Rund um St. Josef hat für das neue Halbjahr ein abwechslungsreiches Angebot für Familien, Kinder, Jugendliche, Schulen, Kitas und Geflüchtete zusammengestellt. Neue Kursleiter bringen neue Ideen mit.

Journalistin in der Lokalredaktion Krefeld

Neue Kursleiter, neue Schwerpunkte, aber auch viel Bewährtes: Das frisch erschienene Halbjahresprogramm der Bürgerinitiative Rund um St. Josef, oft einfach kurz „BI“ genannt, wendet sich mit einem großen Spektrum an Angeboten an Familien, Kinder, Jugendliche, Schulen, Kitas und Zuwanderer.

Programm Das Programm ist online in einer Langfassung mit ausführlichen Beschreibungen zu finden, die gedruckte Version liegt überall in der Stadt aus.

Angebot Die Bürgerinitiative Rund um St. Josef ist untergliedert in die Jugendfreizeitstätte (offene Kinder und Jugendarbeit), die Jugendkunstschule (auch Angebote für Ganztage und Familienzentren) sowie die Familien- und Weiterbildungsstätte.

Einen interkulturellen Kinderchor, in dem Kinder aus aller Welt gemeinsam singen, will die neue Musik-Kursleiterin Inka Proske auf die Beine stellen. Sie bietet zusätzlich zum bisherigen Angebot mit Gitarren- und Geigenunterricht nun auch Querflötenstunden an und besucht Familienzentren und Ganztage mit den Projekten „Klanggeschichten“ und „Bodypercussion“.