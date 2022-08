Bürgergesellschaft Stadtmitte : Krefeld: Am Wochenende ist Weinfest auf dem Dionysiusplatz

Krefeld Zum 18. Mal laden Winzer aus Deutschland zum Verkosten von Wein, Sekt und Bränden ein. Zum Programm gehören auch Musik und ein buntes Gastro-Angebot.

(RP) Neuanfang nach Corona: Für den 11. bis 13. August lädt die Bürgergesellschaft Stadtmitte zum traditionellen Weinfest auf dem Dionysiusplatz ein. Zum 18. Mal verwandelt sich der Dionysiusplatz in eine Wein- und Genussmeile. Die Bürgergesellschaft hat ihre bekannten Winzer wieder nach Krefeld eingeladen; auch Sekt und Brände sind in der Verkostung. Die Produzenten stehen mit der entsprechenden Beratung parat. „Wir werden oft schon im Januar gefragt, wann wieder das Weinfest ist. Viele planen ihren Sommerurlaub nämlich entsprechend, damit sie unser Fest nicht verpassen“, freut sich Geschäftsführerin Gabriele Leigraf über die gute Annahme des Events.

Am Sonntag startet das Weinfest nach der Messe um 12.30 Uhr. Während es Freitag und Samstag Open End heißt, ist am Sonntag um 20 Uhr Schluss. „Es ist ein Fest für den Gaumen, die Nase, die Ohren und die Augen, bei dem viele gute Gespräche geführt werden“, verspricht Leigraf „wenn die Besucher gemütlich an den Tischen sitzen, sich in Grüppchen zusammengefunden haben, leises Stimmengemurmel über dem Platz liegt und Musik zu hören ist, herrscht auf dem Dionysiusplatz eine besondere Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt.“