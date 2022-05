Anmeldung im Internet : Krefelder Bürger zu Planungswerkstatt Niepkuhlen eingeladen

Krefelds Umweltdezernentin Sabine Lauxen und das Projektteam „Nachhaltige Niepkuhlen“ laden die Bürger ein, an Planungswerkstätten zur künftigen Gestaltung des Gewässerzuges im Nordosten der Stadt teilzunehmen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Gemeinsam mit Experten und Umweltdezernentin Sabine Lauxen erarbeiten Interessierte verschiedene Vorschläge, bringen Wünsche und Ideen ein.

Krefelds Umweltdezernentin Sabine Lauxen und das Projektteam „Nachhaltige Niepkuhlen“ laden die Bürger ein, an Planungswerkstätten zur künftigen Gestaltung des Gewässerzuges im Nordosten der Stadt teilzunehmen. Das Projektteam verfolgt gemeinsam das Ziel, das Naturschutzgebiet Niepkuhlen unter Berücksichtigung klimatischer Veränderungen nachhaltig zu entwickeln. Die Bürger sollen dabei eng eingebunden werden. Nach dem Format der Niepkuhlen-Spaziergänge und gutachterlichen Untersuchungen zum Zustand von Flora, Fauna und Gewässer startet in Kürze der nächste Schritt der Bürgerbeteiligung. Interessierte sind eingeladen, am Donnerstag, 9. Juni, von 17 bis 20.30 Uhr an der Planungswerkstatt auf dem Hof der Familie Schulte-Bockholt am Papendyk 138 teilzunehmen. Eine Anmeldung ist erforderlich an der E-Mail-Adresse niepkuhlen-werkstatt@krefeld.de. Anmeldeschluss ist Freitag, 3. Juni, 12 Uhr.

Die Niepkuhlen sind ein früherer Altrheinarm, der in der Folge erst durch menschliche Eingriffe in Form von Torfabgrabungen im 18. und 19. Jahrhundert seine heutige Gestalt annahm. In den vergangenen Jahren mit heißen Sommern fiel der Gewässerzug partiell immer wieder trocken. Mit den Experten und Umweltdezernentin Sabine Lauxen erarbeiten die Bürger bei der ersten Planungswerkstatt Vorschläge, bringen Wünsche und Ideen ein. Dazu wird es mehrere Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themenfeldern rund um die Entwicklung der Niepkuhlen geben. Wegen eingeschränkter Platzkapazität ist die Teilnehmerzahl begrenzt – allerdings können Bürger ihre Anregungen auch per E-Mail an niepkuhlen-werkstatt@krefeld.de einbringen. Diese Hinweise werden dann im Workshop aufgenommen.