Am östlichen Rand von Krefeld-Fischeln : Bürger sollen Wohngebiet Plankerheide mitgestalten

Auf rund elf Hektar will die Stadt einen Wohn- und Bildungsstandort entwickeln. Das Plangebiet liegt am östlichen Ortsrand von Fischeln. Foto: Stadt

Krefeld Bei einem Rundgang durch das Plangebiet am Samstag, 19. März, sollen die Ideen von Vertretern der Stadt und der Landesgesellschaft „NRW.URBAN“vorgestellt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Die Stadt Krefeld beabsichtigt, ein rund elf Hektar großes umfassendes Plangebiet in Krefeld-Fischeln zu einem attraktiven Wohn- und Bildungsstandort zu entwickeln und startet dazu ein umfassendes Bürgerbeteiligungsverfahren. Am Samstag, 19. März, von 11 bis 13 Uhr beginnt der Rundgang durch das Plangebiet am Parkplatz der Haltestelle Grundend mit Vertretern der Stadt und der Landesgesellschaft „NRW.URBAN“.

Die Akteure hoffen auf eine große Beteiligung der Krefelder, insbesondere der Fischelner, die anschließend aufgefordert sind, ihre Ideen und Wünsche einzureichen. Dazu gibt es nicht nur während des Rundgangs ein Gesprächsangebot, sondern auch eine eigene Internetplattform. Wie kann das neue Wohngebiet den östlichen Ortsrand Fischelns zukünftig bereichern? Wie sollen Angebote für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren aussehen? Wo und wie sollen attraktive Fuß- und Radwegeverbindungen ergänzt und gestaltet werden? Wie soll die Mobilität von morgen in Fischeln aussehen? Welche Rolle spielt dabei der Haltepunkt Grundend für das neue Stadtquartier? Welche Maßnahmen sind für ein gutes Quartiersklima und eine intakte Natur notwendig? Worauf sollte geachtet werden, um eine gelungene städtebauliche Einbindung des Plangebietes in seine bauliche Umgebung und zum freien Landschaftsraum herzustellen? Wie kann ein neues Quartier entstehen, das die Identität Fischelns stärkt?

Eine interaktive Karte ermöglicht, direkt auf der Planfläche Ideen einzutragen und sich im System mit anderen Ideengebern auszutauschen. Darüber hinaus stellt die Stadt einen Online-Fragebogen zur Verfügung. Die Teilnahme am Online-Verfahren wird nicht an die Teilnahme am Bürgerrundgang geknüpft, sondern steht allen Krefeldern bis zum 17. April zur Verfügung.

Das Plangebiet liegt zwischen der Haltstelle Grundend im Norden, der K-Bahn-Strecke im Osten, der Kölner Straße im Westen und dem Friedhof Fischeln im Südwesten. Neben bezahlbaren Wohnangeboten für unterschiedliche Nutzergruppen sind zusätzliche Schul- und Bildungsangebote vorgesehen. Die Bürgerbeteiligung wird die Grundlage für weitere Planungsschritte bilden. Um einen qualitätsvollen städtebaulichen Entwurf zu entwickeln, soll ein Wettbewerbsverfahren durchgeführt werden. Die von den Planungsbüros zu konzipierenden Entwürfe werden eine Vielzahl an Ideen und Gestaltungsvorschlägen der Bürgerschaft aufgreifen. Dabei profitieren die Planungsbüros von den Ortskenntnissen der Bevölkerung: Sie helfen, Gewohnheiten, Ansprüche und Bedarfe der Fischelner sichtbar zu machen.