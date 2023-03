„Das ist nichts anderes als Notwehr“ Krefelder sollen Falschparker anzeigen

Falschparken am Ostwall: „Als Bezirksvorsteher spreche ich die Autofahrer an, wenn ich sie antreffe und erkläre ihnen, wie viel Geld wir in unserem Bezirk für Geh- und Radwegsanierungen organisieren und bitte dann in Zukunft anders zu parken“, sagt Benjamin Zander (Grüne), Bezirksvorsteher in Nord.

Foto: Benedikt Zander