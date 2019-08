Schwimmen in Krefeld : Bürger können in Workshops den Umbau des Hülser Bades begleiten

Bürger können in Workshops den Umbau des Hülser Bades begleiten

Schwimmen in Krefeld

Krefeld Am Mittwoch wird das Gutachten zum Hülser Bad öffentlich gemacht. Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen sieht eine Gesundheitsgefährdung.

Die Stadt Krefeld hat in diesem Jahr das Bad in Hüls nicht in Betrieb genommen. Ursächlich für diese Entscheidung ist eine Einschätzung der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB GmbH). Darin wird wegen mangelhafter Betriebssicherheit und möglicher Gefährdung der Gesundheit der Nutzer dringend von einem Weiterbetrieb im Bestand abgeraten. Eine Zusammenfassung der gutachterlichen Stellungnahme der DGfdB wird ab dem heutigen Mittwoch, 7. August, auf den Internetseiten der Stadt Krefeld unter www.krefeld.de veröffentlicht.