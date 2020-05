Naturschutz in Krefeld : Bürger können Blühstreifen-Paten werden

„Krefeld wächst – ackert mit uns“: So wirbt die Familie Vennekel für ihr Blühstreifen- und Mini-Acker-Angebot. Foto: Weiler

Krefeld Die Landwirts-Familie Vennekel aus Hüls bietet Blühstreifen-Patenschaften an. Außerdem können kleine Ackerflächen zur Selbstversorgung mit Gemüse und Salat gepachtet werden — die Aussaat ist inbegriffen.

Von Lili Weiler

Ein Jahr ist es nun schon her, seit die Familie Vennekel erstmals das Projekt „Krefeld blüht“ ins Leben gerufen hat, um einen Teil der fruchtbaren Böden ihres landwirtschaftlichen Betriebs in Hüls für Blühstreifen zu nutzen. Radfahrer, die an diesen Feldern vorbei fuhren, konnten die Natur dort Tag für Tag wachsen sehen: Nach und nach zeigten sich weiße, blaue, rote, gelbe und orangene Blumen wie Klatschmohn und Kornblumen und zogen Insekten wie Bienen und Wespen an. Nur wenig später folgten Wildtiere – unter anderem Hasen, Fasane und Kiebitze, die sich von den Insekten ernähren.

„Da beginnt dann der Kreislauf des Lebens“, erzählt Ruth Vennekel begeistert. Jeder kann das Projekt unterstützen. Privatpersonen und Unternehmen können sich als Paten melden und die Blühstreifen für ein, zwei oder fünf Jahre gegen eine geringe Pacht mieten – entsprechend sät die Familie eine Blütenmischung ein, die ein- oder mehrjährig ist. Mit der Aktion möchte die Familie Vennekel mit Vorurteilen über Landwirte aufräumen. Sie will zeigen, dass die meisten Landwirte die Umwelt nicht schädigen, sondern sich um sie sorgen. „Es gibt immer schwarze Schafe, aber die meisten Landwirte können auch anders“, sagt Vennekel.

Info Blühstreifen und Gärten für Selbstversorger Blühstreifen Die Kosten betragen 50 Cent pro Quadratmeter pro Jahr bei 100 Quadratmetern, 40 Cent bei 500 und 30 Cent bei 1000 Quadratmetern. Info: „www.krefeld-blüht.de“, E-Mail: „ruth@vennekel.org“ Selbstversorgergärten kosten 39,90 Euro pro Monat für 48 Quadratmeter. Info: „www.krefeld-waechst.de“, E-Mail: „juergen@vennekel.org“

Bereits im letzten Jahr meldeten sich deutlich mehr Interessierte, als die Familie erwartet hatte. „Wir haben mit ungefähr der Hälfte gerechnet, aber es hat sich schnell herumgesprochen und rund 45 Paten haben einen Blühstreifen unterstützt“, berichtet Ruth Vennekel. Unter den Paten waren Familien, junge Firmen, Parteien und Einzelpersonen. „Großeltern haben ihren Enkeln einen Blühstreifen geschenkt oder Krefelder ihrem ‚Nachbar, der alles hat‘. Ein Kellnerteam hat das Trinkgeld gesammelt und sich davon einen Blühstreifen gekauft“, erinnert sich Vennekel. Insgesamt gab es im vergangenen Jahr rund 16.000 Quadratmeter Blühwiesen auf den Feldern der Familie. Einmal jährlich veranstalten die Landwirte einen „Blühtag“, um sich mit den Paten zu treffen, sie persönlich kennen zu lernen und eine Radtour durch die Felder zu machen. Für dieses Jahr rechnet die Familie mit noch mehr Blühstreifenpaten als im vergangenen Jahr.

Im Winter blühen die Streifen nicht, bieten dafür aber einen Rückzugsort für überwinternde Insekten.

Die Landwirtin berichtet von den Anfängen: „Wir haben uns gedacht: Wir probieren das einfach mal aus. Aber dann haben sich die Leute über das Angebot gefreut und wir haben viel positive Resonanz bekommen.“ Das hat die Familie in ihrem Projekt ermutigt und bestärkt. Auch durch das positive Feedback rufen die Vennekels in diesem Jahr ein weiteres Projekt ins Leben, das sich „Krefeld wächst“ nennt. In diesem Rahmen bietet die Familie Flächen an, die von Privatpersonen selber bewirtschaftet werden können. Die kleinen „Gärten“ sind 48 Quadratmeter groß und werden zu 80% schon von den Vennekels bepflanzt – unter anderem mit verschiedenen Gemüse- und Salatsorten. Die restliche Fläche können die Paten nach Lust und Laune zum Beispiel für Kürbisse, Blumen, Petersilie und andere Kräuter nutzen.