Zivilcourage von Bürgern aus Krefeld gewürdigt Wenn Nachbarn einer 80-Jährigen beistehen – Lebensretter und Helfer in der Not geehrt

Es müssen dramatische Minuten gewesen sein, die eine 80-jährige Dame am 30.April gegen 19.35 Uhr im Garten ihres Hauses an der Hunzingerstraße erlebt hat. Sie bemerkte einen Einbrecher in ihrem Haus, stellte ihn, versuchte, ihn festzuhalten, und schrie aus Leibeskräften um Hilfe. Nachbarn und ein zufällig vorbeifahrender Radfahrer hörten die Rufe und eilten zu Hilfe. Der Einbrecher konnte schließlich gefasst werden. Die Menschen, die der Frau in Not geholfen haben, wurden am Mittwochabend im Rathaus von der Polizei und Oberbürgermeister Frank Meyer wegen besonderer Zivilcourage geehrt.