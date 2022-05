Bürger zeigen viele Probleme in Oppum auf : Gesamtschule weiter ohne Zaun

Die Krefelder Promenade führt zwischen den Gebäudeteilen der Gesamtschule Oppum hindurch. Auf Dauer soll ein Teil der Strecke verlegt werden. Foto: Bärbel Kleinelsen

Krefeld Bald beginnen die Ferien und noch immer fehlt eine Begrenzung zwischen dem Gelände der Gesamtschule Oppum und dem daran vorbeiführenden Teil der Krefelder Promenade.

Von Bärbel Kleinelsen

Zum Start ins Schuljahr 2021/22 hatten Eltern der Oppumer Gesamtschüler erwartet, dass das Aufeinandertreffen von Fahrradfahrern, die die Krefelder Promenade nutzen, und Jugendlichen, besonders an der Schmiedestraße, entschärft sein wird (wir berichteten). Dem war jedoch nicht so. Und auch fast ein Schuljahr später hat sich die Situation an der Gesamtschule Oppum, die nach den Sommerferien über 1000 Schüler haben wird, nicht gebessert.

In einem Brief an die Verwaltung hatten damals Schulpflegschaft und Förderverein ihren Unmut darüber geäußert, dass nichts passiert. Sauer waren sie auch, weil es keine Kommunikation zwischen Stadt und Eltern gibt, anders als bei einem Vor-Ort-Termin vereinbart. „Das ist völlig inakzeptabel, besonders da das Gespräch im Mai in unseren Augen als angenehm und positiv gewertet wurde“, schrieben im September 2021 Schulpflegschaftsvorsitzende Anna Stosik und Fördervereinsvorsitzender Jörg Groß.

Inzwischen ist das neue Jahr angebrochen und der Mai zur Hälfte rum. An der Gefahrenstelle hat sich indes nichts geändert. „Auf meine Anfragen bei der Stadt, wann es endlich in dieser Sache weitergeht, habe ich keine aussagekräftigen Antworten bekommen. Die Stadt selber ist überhaupt nicht auf uns zugekommen“, sagt Jörg Groß verärgert und erklärt: „Die Begründungen im letzten Jahr waren der Winter und Materialengpässe.“

Kein Zaun hält die Schüler ab, auf die Promenade zu laufen. Foto: Bärbel Kleinelsen

Auf Anfrage unserer Zeitung erklärte die Krefelder Verwaltung: „Die Stadt hat den Kommunalbetrieb Krefeld beauftragt, entlang der Schmiedestraße einen Stabgitterzaun zu errichten.“ Dieser Zaun solle eine Höhe von einem Meter haben und 83,50 Meter lang sein. Noch im vergangenen Jahr sei durch den Kommunalbetrieb (KBK) die erste Abfrage zur Lieferung und Installation des Stabgitterzauns erfolgt. Doch, so die Stadt: „Aufgrund des coronabedingten Materialmangels konnte bisher keine der angefragten Firmen eine garantierte Lieferung und Installation für Anfang 2022 sowie keine garantierten Preise für die Zaunanlage zusagen.“

Dieser Teil der Schmiedestraße wird auch stark von Schülern genutzt. Foto: Bärbel Kleinelsen

Es gab also eine erneute Ausschreibung in dieser Sache und die eingegangenen Angebote würden derzeit von KBK-Mitarbeitern überprüft. Mit einer kurzfristigen Entschärfung der Situation vor Ort ist nach diesen Aussagen wohl nicht mehr zu rechnen. Das sieht auch Fördervereinsvorsitzender Groß so und meint ernüchtert: „Es muss wohl tatsächlich erst was passieren, damit sich die Situation ändert. Zumal sich die Lage weiter zuspitzt, da im kommenden Schuljahr erstmals über 1000 Schüler zur Gesamtschule Oppum gehen.“

Von der Turnhalle zur Promenade habe sich bereits ein Trampelpfad gebildet, über den die Schüler auf den Fahrradweg laufen. Unübersichtlich ist die Situation aktuell auch deswegen, weil Bauarbeiten im Umfeld der Schule zusätzlich immer wieder für visuelle Einschränkungen und Ablenkungen sorgen.