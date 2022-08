Kultur in Krefeld : Buchvorstellung „Mies im Westen“ in der Bauhaus-Villa

Krefeld Die Kunstmuseen Krefeld laden für kommenden Donnerstag, 18. August, ab 19.30 Uhr ins Museum Haus Lange ein. Der Eintritt ist kostenfrei.

(jon) Die Kunstmuseen Krefeld stellen am kommenden Donnerstag, 18. August, ab 19.30 Uhr im Museum Haus Lange das Buch „Mies im Westen. Ludwig Mies van der Rohe – Projekte und Spuren im Rheinland“ vor. In der Bauhaus-Villa an der Wilhelmshofallee in der Seidenstadt sind dann die beiden Herausgeber Norbert Hanenberg, Professor für Entwerfen und Konstruieren an der Technischen Hochschule Mittelhessen, und Daniel Lohmann, Professor für Baugeschichte und Denkmalpflege an der Technischen Hochschule Köln , zu Gast. Der Eintritt ist kostenfrei.

Ludwig Mies van der Rohe, 1886 in Aachen geboren und 1969 in Chicago gestorben, war der letzte Leiter des Bauhauses in Dessau und Berlin. Er gilt als einer der international einflussreichsten Architekten des 20. Jahrhunderts. Nach seinen Plänen wurden unter anderem auch die beiden Häuser Lange und Esters gebaut – heute Teil der Kunstmuseen Krefeld. Sein beruflicher Werdegang begann einst als Handwerkslehrling im Rheinland. Abseits seiner berühmtesten Bauten, vom Barcelona-Pavillon bis zum Seagram-Building in New York und zur neuen Nationalgalerie in Berlin, hinterließ Mies van der Rohe im Rheinland zahlreiche Spuren, einige wesentliche in Krefeld.