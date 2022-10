Jüdische Kultur in Krefeld : Buch über jüdisches Leben in Linn

Ein Bild der alten Synagoge vor 1938 aus: Georg Buscher, Geschichte der niederrheinischen Pfarre Linn, herausgegeben vom Bürgerverein Krefeld-Linn, Verlag Stefan Kronsbein. Foto: Verlag Stefan Kronsbein

Krefeld Karl-Heinz Foncken recherchierte – angeregt durch eine Anfrage eines Verwandten einer früher ansässigen Familie – mehrere Jahre über Spuren jüdischen Lebens in Linn, das er nicht auf die Verfolgungszeit beschränkt sehen will.

Von Otmar Sprothen

Jüdisches Leben in Krefeld lässt sich nicht auf die Jahre 1933 bis 1945 reduzieren, also auf die Jahre, in denen jüdische Menschen drangsaliert und verfolgt, ihre Synagogen zerstört und ihr Hab und Gut geplündert wurden. Am Beispiel seines Wohnortes Linn wollte der bekannte Heimatforscher Karl-Heinz Foncken beweisen, dass jüdische Kultur hier fest verankert war und prägenden Einfluss hatte. Dies war das Motiv für Charly, wie ihn seine Freunde nennen, mit den Arbeiten an einem Buch über jüdisches Leben im ländlichen Rheinstädtchen Linn zu beginnen.

Es traf sich gut, dass Karl-Heinz Foncken Kontakt mit dem Verein „321 – 2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland e. V.“ aufnehmen konnte, der die Förderung durch das Bundesministerium des Innern des im Verlag Stefan Kronsbein erschienenen aufwändig gestalteten Buches vermittelte. Weitere Sponsoren waren die Sparkasse Krefeld, die SWK, der Landschaftsverband Rheinland, die Arbeitsgemeinschaft Flachsmarkt und der Linner Bürgerverein. In dem früheren Linner Museumsleiter Christoph Reichmann fand Foncken einen fachlichen Berater bei den durch die Pandemie und die aktuellen Kriegsereignisse immer wieder erschwerten Archivöffnungen.

Heimatforscher Karl-Heinz Foncken stellte jetzt sein 263 Seiten umfassendes Buch „Juden in Krefeld – Linn“ vor. Foto: Fabian Kamp

Info „Gegen das Vergessen“ Der Untertitel „Gegen das Vergessen“ ist für das Buch Programm. Foncken stellt konkrete Projekte vor wie einen Gedenkort im städtischen Museum Burg Linn, Stolpersteine, Widmung einer öffentlichen Straße mit der Nennung des Namens einer jüdischen Familie, Aufnahme schulischer Projekte, Kontakt zur Jüdischen Gemeinde Krefeld. Karl-Heinz Foncken, Juden in Krefeld – Linn Herausgeber: Bürgerverein Krefeld-Linn e. V. Verlag Stefan Kronsbein Krefeld 2022, 263 Seiten Durch eine großzügige und gezielte Abgabe des Buches an Schulen (Klassensätze) und einschlägige Institutionen wie die Villa Merländer wird der Untertitel „Gegen das Vergessen“ bearbeitet.

Am vorletzten Tag vor dem Auslaufen der Förderfrist konnte Charly Foncken im Beisein zahlreicher Vertreterinnen und Vertreter aus dem Kreise der Förderer und Michael Gilat von der Krefelder jüdischen Gemeinde seine Mikrostudie der Öffentlichkeit vorstellen.

Entwurf des Inneren der Synagoge Linn, aus dem Gedächtnis gezeichnet von einem heute in England lebenden Juden. Rechts an der Wand der Thoraschrein, das Pult ist das Gebetbuchpult, der Tisch der Toratisch Foto: Charly Fonclen/Charly Foncken

Anwesend war auch der niederländische Neffe der jüdischen Linner Familie Daniels, Professor Leon Kaufmann aus Heeze bei Eindhoven/NL. Dieser hatte sich im März 2017 an den Vorstand des Linner Bürgervereins mit der Bitte gewandt, ihm bei der Suche nach seinen Vorfahren zu helfen. Er bemängelte, dass in der in den 1970er Jahren eingerichteten Ehrenhalle in der Linner Vorburg auf zwei Tafeln der gefallenen deutschen Soldaten gedacht würde. Diese hätten alle ein Gesicht. Die Ermordeten, die umgekommenen Zwangsarbeiter und Linner Bürger jüdischen Glaubens, seien jedoch nicht berücksichtigt.

Kaufmanns berechtigter Einwand gab für Foncken den Anstoß, sich tiefer mit der Geschichte der Juden in Linn zu beschäftigen. Immerhin waren aber bereits 2007 Stolpersteine für die Familien Daniels und Alexander vor den Häusern Issumer Straße 7 und Rheinbabenstraße 106 verlegt worden, in denen diese Familien einst gelebt hatten. Während der Recherchen tauchte im Laufe eines Jahres so viel an bisher unbekanntem Material auf – Akten, Urkunden, Fotos und mündliche Erinnerungen der älteren Linnerinnen und Linner –, die es zu protokollieren galt, dass sich für Foncken der Gedanke geradezu aufdrängte, das gesammelte Material kritisch zu sichten und auszuwerten, um ein Buch über „Juden in Krefeld-Linn“ zu schreiben.

Jüdisches Leben in Linn: ein Fenster der alten Synagoge im Krefelder Stadtteil. Foto: Königs, Bastian (bkö)

In der Zwischenzeit meldete sich ein weiterer direkter Nachfahre der Familie Daniels, Lewis Daniels aus der Nähe von Denver/Colorado. Zu Leon Kaufmann entwickelte Foncken über die hunderte E-Mails, die hin und her wechselten, eine bewegende Freundschaft. Kaufmann war auch zur Vorstellung des Buches in die Weiße Schule in Linn gekommen und trug viele kleine Geschichten bei, die das enge Miteinander von jüdischen und nichtjüdischen Linnern zwischen den Weltkriegen verdeutlichten.

Das Buch ist eingeteilt in Kapitel wie „Erste Erwähnung von Juden in Linn und Umgebung“, „Juden in Linner Protokollen und Rechnungen“, „Ehemalige Häuser von Juden“, „Berufe von Juden“, „Jüdischer Friedhof“, und – ganz breit ausgeführt – die interessante Geschichte der Linner Synagoge.

An zahlreichen Beispielen zeigt Foncken auf, dass vor der NS-Zeit ein ausgesprochen harmonisches Zusammenleben zwischen der jüdischen und nichtjüdischen Bevölkerung bestand. Bewusst sollen im Buch geschilderte Lebens- und Alltagssituationen emotional auf den Leser wirken. So standen während der Notzeit der Weltwirtschaftskrise viele Linner Juden durch Milchspenden an Kinder der nichtjüdischen Bevölkerung nachbarschaftlich zur Seite.