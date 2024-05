Brückenbauarbeiten der Deutschen Bahn Sperrungen zwischen Oppum und Linn – was Fußgänger und Radfahrer wissen müssen

Krefeld · Die Arbeiten der Deutschen Bahn sind schon in vollem Gange. Im Juni wird es deswegen im Bereich der Straße Hausbend an den beiden Eisenbahnbrücken zu weiteren Sperrungen der Strecken zwischen Oppum und Linn kommen. Was Fußgänger und Radfahrer jetzt wissen müssen.

31.05.2024 , 16:46 Uhr

Dieser Teil der Krefelder Promenade führt unter der alten Brücke durch von Oppum nach Linn. Ab dem 3. Juni ist der Durchgang gesperrt. Foto: Stadt Krefeld