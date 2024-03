Friedensmarsch „Women walk for peace Brot und Rosen am Weltfrauentag

(RP) Die Steuerungs-Gruppe Fairtradetown unter Mitwirkung der Stadt Krefeld lädt anlässlich des Weltfrauentags für Freitag, 8. März, von 11 bis 13 Uhr zur Veranstaltung „Brot & Rosen“ in das Foyer des Krefelder Rathauses am Von-derLeyen-Platz 1 ein. An diesem Tag werden im Rahmen der Veranstaltung die Arbeitsbedingungen von Frauen in der Blumenproduktion kritisch beleuchtet. Allein Holland importiert pro Tag durchschnittlich neun Millionen Rosen. Der Großteil davon, rund 77 Prozent, stammen aus Afrika und Südamerika. Kenia und Äthiopien sind die wichtigsten Erzeuger. Speziell in Kenia sind Arbeitsbedingungen oft schlecht, werden Unmengen Pestizide eingesetzt und große Mengen wasser verbraucht. Wer sich beklagt, bekommt die Kündigung. Inzwischen soll sich die Situation dort allerdings verbessert haben – fairtrade ist das Zauberwort.