Rat in Krefeld Erste Frau in diesem Amt – Britta Oellers ist neue Vorsitzende der CDU-Fraktion

Zu ihrer Wahl sagte Britta Oellers: „Zusammen mit der ganzen Fraktion gehen wir nun in die zweite Halbzeit der Legislaturperiode. Mit Blick auf die Beratungen zum Haushalt 2024 steht die erste große Herausforderung an, die es zu meistern gilt. Zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen der Ratsfraktion, unseren sachkundigen Bürgern und der gesamten Partei in Krefeld möchte ich bis zur Kommunalwahl 2025 eine gute Politik gestalten, die Krefeld voranbringt. Als CDU haben wir weiter den Anspruch, unsere Stadt zu gestalten.“