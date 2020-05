Brief einer Krefelder Viertklässler-Mutter : Liebe von Ministeriumsbriefen gebeutelte Grundschullehrer!

Foto: dpa/Sven Hoppe

Krefeld Alle Eltern von Viertklässlern haben von der Schule einen Brief zugeschickt bekommen, in dem die Vehaltensregeln aufgelistet sind, die von den Schülern ab heute eingehalten werden müssen. Die Autorin ist nicht mit allem einverstanden, was dort steht. Ihre Argumente hat sie in einem Brief an die Grundschullehrer formuliert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ich verstehe vollkommen Ihr Dilemma. Sie sollen ab heute Viertklässler unterrichten, die sich wochenlang im Hausarrest befanden, auf Sport und soziale Kontakte weitestgehend verzichten mussten, dafür aber viel Zeit mit elektronischen Medien verbracht haben. Ich weiß, dass es bereits nach einem langen Wochenende schwer ist, konzentriertes Arbeiten in der Klasse zu erreichen, da viele Kinder sehr aufgedreht sind. Wie wird es also erst heute sein?

Ich beneide Sie wirklich nicht um diesen Job! Zumal wir nicht von einem Wochenende reden, sondern von langen Wochen der Isolation, in denen die Angst vor einem unsichtbaren Feind den Alltag dominierte, viele Eltern sich Sorgen um ihren Job machen mussten, die Großeltern nicht besucht werden durften und sogar die Spielplätze geschlossen waren. Da knallte es öfter auch mal zwischen Erwachsenen und Kindern oder Vater und Mutter. Das alles hat Spuren bei den Schülern hinterlassen, das ist klar.

Nun startet die Schule auch nicht in bekannter Form, sondern mit einer langen Liste an Vorschriften, die wegen der Ansteckungsgefahr zu beachten sind. Diese Liste ist den Eltern jetzt zugeschickt worden. Sie ist zwei DINA-4-Seiten lang und muss mit der Unterschrift der Eltern vom Schüler heute mitgebracht werden. Sollte das Kind das Schreiben vergessen, wird es nach Hause geschickt. Was mich als Mutter nun irritiert: Am Ende des Dokumentes steht neben dem zu erwartenden Satz „Ich/Wir habe/n die Regeln mit meinem/unserem Kind besprochen“ noch der Zusatz „und ich/wir verpflichte/n mich/uns die Regeln einzuhalten.“

Wie aber soll ich mich als Mutter verpflichten, die aufgeführten Regeln einzuhalten. Ich darf ja noch nicht mal aufs Schulgelände (habe ich auch gar nicht vor) und gehe noch weniger zur Schule. Ich kann das Schreiben mit dem Kind durchgehen und ihm einschärfen, sich an alle Regeln zu halten und keinen Quatsch zu machen. Ob sich Tochter oder Sohn aber daran erinnern werden, wenn sie endlich wieder in ihrem Freundeskreis zusammen sind, darauf habe ich keinen Einfluss. Wie soll ich also eine Pflicht auf mich nehmen, über die ich keine Kontrolle habe?

Zumal allen Lehrern klar sein sollte, dass viele Viertklässler nicht in der Lage sind, lange Regelwerke vier Stunden lang zu beachten. Vier Stunden deshalb, weil solange die ersten Unterrichtstage dauern. Warum nur vier Zeitstunden und nicht sechs Schulstunden angesetzt sind, kann ich nur vermuten. Möglicherweise liegt es am intensiveren Unterricht in den Kleingruppen. Klar ist für mich jedoch, dass viele Vorschriften vergessen sein werden, sobald sich die Kinder an die neue Situation gewöhnt haben. Es mag Ausnahmen geben, sicher. Aber der Großteil der Neun- bis Zehnjährigen wird immer wieder an die Einhaltung von Abstand oder das regelmäßige Händewaschen erinnert werden müssen. Da hilft auch keine Unterschrift der Eltern. Genauso wird es Kinder geben, die Spaß daran haben, anderen die Masken herunterzuziehen oder gegen die Pfeilrichtung in die Schule zu laufen. Es könnte auch mein Kind sein, keine Frage. Wie kann ich also unter so ein Schreiben meine Unterschrift setzen?

Es ist einfach viel, was sich die Schüler merken müssen, was aber ansonsten zu ihrem normalen Verhalten gehört. Jacke an den Haken hängen. Nein. Die Jacke wird jetzt über die Stuhllehne gehängt. Dem Klassenkameraden ein Radiergummi leihen? Verboten. Jeder darf nur sein eigenes Material nutzen. Auch ein Bonbon darf natürlich keinem mehr angeboten werden. Ihr Lehrer werdet geduldig mit Euren Schülern sein müssen, das wisst Ihr bestimmt. Schließlich kennen wir es aus unserem eigenen Alltag und wissen, wie schwer es ist, sich immer wieder an die Hygieneregeln zu erinnern. Das wird bei den Kindern nicht anders sein.

Ich glaube auch, dass in den meisten Schulen alles ganz gut klappen wird und Lehrer und Schüler eine schöne gemeinsame Zeit haben werden. Umso mehr verwundert mich der drohende Unterton des Schreibens. „Diesen Regeln ist unbedingt Folge zu leisten. Sollte Ihr Kind bewusst gegen Regeln verstoßen, wird es unverzüglich vom Unterricht ausgeschlossen und muss abgeholt werden“, steht dort in dicken Lettern. Und „Sollten Sie keine aktuelle Notfallnummer angeben oder wir feststellen, dass unter dieser Nummer keiner erreichbar ist, wird Ihr Kind vom Unterricht ausgeschlossen.“

Liebe Lehrer, auch wir Eltern arbeiten in den überwiegenden Fällen und müssen dem Arbeitgeber gegenüber verlässliche Zeiten angeben können. Bei den ganzen „Wenn“ und „Aber“ in dem Schreiben, muss ich jedoch davon ausgehen, dass ich heute und morgen vier Stunden lang abrufbereit neben dem Telefon zu sitzen habe, um mein Kind schnellstmöglich wieder aus der Schule abholen zu können. Was ist, wenn ich eine Telefonkonferenz oder einen Termin in dieser Zeit habe und nicht unmittelbar auf der Notfallnummer zu erreichen bin?

Vielleicht sollte ich lieber vorsichtshalber frei nehmen. Kann wahrscheinlich nicht schaden. Mein Kind beschwöre ich, sich ja an alles zu erinnern und sich an die Regeln zu halten. Trotzdem werde ich den Teil des Schreibens, in dem ich mich verpflichte, die Regeln einzuhalten, einfach durchstreichen. Denn das kann ich beim besten Willen nicht gewährleisten.

Falls Sie mein Knd dann nicht unterrichten dürfen, schicken Sie es einfach nach Hause. Ich habe ja Urlaub genommen. Und mit Homeschooling kenne ich mich inzwischen aus.

Mit freundlichen Grüßen