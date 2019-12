Spielzeit in Krefeld : Tipps von den Spiele-Experten aus Königshof

Spielzeit in Krefeld

Krefeld In Königshof werden regelmäßig Spielenachmittage veranstaltet. Dort weiß man, was bei Klein und Groß gut ankommt.

Bereits zum dritten Mal hat der Förderverein Herz-Jesu Königshof in Kooperation mit dem Spielefachgeschaft „Spielzeit!“ einen Spielenachmittag veranstaltet. Dabei durften viele Spiele, die das Geschäft zur Verfügung gestellt hat, ausprobiert werden. „Winterzeit ist Spielezeit!“, schwärmt Katrin Nagel, Beisitzerin des Gemeindevorstands und Mitorganisatorin des Nachmittages, der in der Gemeinde sehr gut ankommt.

„Zu den Nachmittagen kommen Familien mit jüngeren Kindern, aber auch Damen und Herren, die über 60 Jahre alt sind und immer wieder gerne mitmachen. Dieses Mal waren ungefähr 50 Spielbegeisterte dabei“, erzählt Nagel. „Das Schöne an diesen Nachmittagen ist, dass auch teure Spiele ausprobiert werden können und so vor dem Kauf festgestellt werden kann, ob das Spiel wirklich auf Begeisterung stößt.“ Die Teilnahme am Spielenachmittag ist kostenlos, die Gemeinde freut sich dennoch über Spenden, die der Kinder- und Jugendarbeit zu Gute kommen.