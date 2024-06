Drogenhilfezentrum Drogenhilfezentrum nach Brandschaden wiedervoll nutzbar

Krefeld · Die Sanierungsarbeiten nach dem Brand am Drogenhilfezentrum (DHZ) sind abgeschlossen. Was am DHZ ab Mittwoch nun wieder möglich ist.

18.06.2024 , 16:57 Uhr

Ein verheerendes Feuer am Drogenhilfezentrum (DHZ) im Januar machte umfassende Sanierungsarbeiten notwendig. Bei dem durch Brandstiftung verursachten Feuer wurde unter anderem die Holzbalkenkonstruktion des Daches beschädigt. Das DHZ kann nach der Sanierung des großen Feuerschadens am heutigen Mittwoch wieder in den Regelbetrieb zurückkehren. Das Drogenhilfezentrum besteht insgesamt aus drei Einrichtungen – dem Drogenkonsumraum, dem Tagesaufenthalt Café Pause sowie dem medizinischen Angebot. Sowohl der Tagesaufenthalt Café Pause als auch der Empfangsbereich sind ab heute wieder voll nutzbar. Für beides musste übergangsweise ein Provisorium auf deutlich kleinerer Fläche geschaffen werden. Der eigentliche Drogenkonsumraum im DHZ sowie der medizinische Bereich dagegen waren schon früher wieder nutzbar. Das veränderte Raumprogramm hatte zur Folge, dass zuletzt weniger Klientinnen und Klienten das DHZ aufsuchten. Die Stadtverwaltung und der Betreiber Caritas hatten darüber zuletzt im entsprechenden Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration (SAGIS) informiert. So gab es im Dezember 2023 im Drogenkonsumraum insgesamt 1.444 Konsumvorgänge, verteilt auf 142 unterschiedliche Nutzende. Das war vor dem Brand der Höchstwert seit Eröffnung der Einrichtung im März 2023. Zum Vergleich: Im April 2024 fanden insgesamt 978 Konsumvorgänge statt, die sich auf 136 unterschiedliche Nutzende verteilten. „Wir setzen darauf, dass nach der umfassenden Sanierung der Räumlichkeiten auch die Klientenzahlen wieder steigen“, sagt Sozialdezernentin Sabine Lauxen. „Wir werden einige Zeit benötigen, um wieder die früheren Zahlen zu erreichen. Die vergangenen Monate haben uns jedenfalls gezeigt, dass der nun wieder vollumfänglich zur Verfügung stehende Tagesaufenthalt eine wichtige Funktion für die Klientinnen und Klienten hat. Er bietet die Möglichkeit, sich über einen längeren Zeitraum in einem geschützten Umfeld anstatt auf der Straße aufzuhalten. Von der Rückkehr in den Regelbetrieb des DHZ wird also auch das Umfeld profitieren.“ Die Sanierung des Drogenhilfezentrums von Stadtverwaltung und Caritas an der Schwertstraße 80 hatte das Zentrale Gebäudemanagement (ZGM) der Stadt Krefeld koordiniert. Aktuell ist noch eine neue Türanlage beauftragt, die schnellstmöglich installiert werden soll. Die Öffnungszeiten des Drogenkonsumraums sind täglich von 10 bis 18 Uhr, auch am Wochenende. Der Tagesaufenthalt Café Pause öffnet jetzt ebenfalls wieder täglich von 10 bis 18 Uhr. Das medizinische Basisangebot für Menschen auf der Straße des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ist montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr geöffnet, die Sprechzeiten sind von 10.30 bis 12.30 Uhr.

(ko)