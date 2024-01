Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung Brandanschlag auf 200.000 Euro teuren Blitzer in Krefeld

Der Sachschaden bei solchen Aktionen ist hoch. Seit Februar 2023 hat die Stadt als Ersatz für zwei Radarfahrzeuge zwei neue „semistationäre Geschwindigkeitsmessanlagen“ in Betrieb. Die Anschaffungskosten lagen nach RP-Informationen bei knapp 400.000 Euro. Diese Blitzer-Anhänger sind relativ groß. Auf einem Anhänger installiert, werden sie bis zu sieben Tage in der Woche und rund um die Uhr eingesetzt. Auch ihr Standort wird regelmäßig gewechselt. Die Verwaltung beteuert, die Geräte kämen nur an „neuralgischen Orten“ zum Einsatz. Mit derartigen Kontrollen solle nachhaltig auf die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen eingewirkt werden, heißt es. Bis maximal 20 Messstellen können die städtischen Mitarbeitenden täglich besetzen.