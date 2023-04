Feuer in Krefeld Brand in Tedi-Filiale am Bismarckplatz in Krefeld

In dem Haus an der Cracauer Straße gleich neben dem Bismarckplatz ist es am Dienstagnachmittag zu einem Brand in der dortigen Tedi-Filiale gekommen. Das Geschäft liegt im Erdgeschoss. Wie die Feuerwehr auf Anfrage mitteilte, konnten alle Personen das Gebäude unbeschadet verlassen. Gebrannt hat es nach erster Einschätzung der Feuerwehr vor allem in einer der Warenzeilen im Geschäft. Die Rauchentwicklung war erheblich und dehnte sich bis auf die Straße aus. Die Brandursache ist nach Angaben der Feuerwehr noch nicht bekannt, die Polizei ermittelt.