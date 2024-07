Gutachten ist nach gut drei Monaten noch nicht fertig Brand im Hochhaus – Akte liegt bei Staatsanwaltschaft

Ostern ist mehr als drei Monate vorbei. Anfang April – am Ostersamstag – brannte eine Wohnung in einem Hochhaus am Glockenspitz. Rund 50 Personen mussten evakuiert werden und ihr Zuhause gegen ein Hotelzimmer eintauschen. Anwohner wollten eine Explosion gehört haben, andere sprachen von einem Brand in zugemüllten Zimmern. Die Polizei beteiligte sich an den Spekulationen nicht, blieb sachlich. Brandsachverständige und erfahrene Beamte sollten die Ursache des Feuers aufdecken.