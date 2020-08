Beschuldigte Frauen lehnen Strafbefehl ab : 20.000 Euro Strafe nach Brand im Krefelder Zoo gefordert

Krefeld Die drei Frauen, die für den Brand des Affenhauses im Krefelder Zoo verantwortlich sein sollen, sollten jeweils 180 Tagessätze gemäß ihres Einkommens zahlen. Zwei von ihnen 9000, eine 1800 Euro. Doch sie haben den Strafbefehl abgelehnt.

Den Frauen wird vorgeworfen, in der Neujahrsnacht sogenannte Himmelslaternen steigen gelassen zu haben. Diese sollen den Brand im Affenhaus des Krefelder Zoos ausgelöst haben. Laut den Ermittlungen war am Affenhaus baurechtlich alles in Ordnung gewesen. Konkret ging es dabei um Kunststoffscheiben, die nach einem Unwetter vor einigen Jahren eingebaut worden waren. Es stand die Frage im Raum, ob diese Scheiben vielleicht unerlaubterweise verwendet wurden - und das Feuer begünstigt haben könnten.

Das völlig zerstörte Affenhaus wurde abgerissen. Der Schaden liegt in Millionenhöhe. Inzwischen wird in Krefeld ein neues „Artenschutzzentrum Affenpark“ geplant, für das der Zoo um eine Fläche von 4000 Quadratmetern vergrößert werden soll. Die Gorilla-Anlage neben dem Affenhaus ist schon länger wieder geöffnet. In dem Bereich leben auch zwei Schimpansen, die das Feuer verletzt überlebt hatten: das Männchen Limbo und das Weibchen Bally. Ihnen geht es inzwischen wieder gut, den Zoo werden sie aber voraussichtlich bis zum Ende des Jahres trotzdem verlassen müssen. Zentraler Grund ist, dass Schimpansen in Gruppen leben. Das sei im Zoo in der Seidenstadt zur Zeit nicht möglich.