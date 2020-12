Nach Affenhaus-Brand im Krefelder Zoo : Angeklagte nehmen Einspruch gegen Strafbefehle zurück

Krefeld Nach dem verheerenden Brand im Affenhaus im Krefelder Zoo wird es laut Gericht nun doch zu keiner Hauptverhandlung kommen. Zwei der drei angeklagten Frauen haben ihren Einspruch zurückgezogen.

Den Frauen wird zur Last gelegt, in der letzten Silvesternacht Himmelslaternen steigen gelassen zu haben, die das Affenhaus anzündeten. Die 60 Jahre alte Krefelderin und ihre beiden erwachsenen Töchter hatten sich selbst bei der Polizei gemeldet und dort angegeben, dass sie in der Silvesternacht fünf Himmelslaternen hätten aufsteigen lassen.

Wegen des verheerenden Feuers will die Stadt Krefeld in diesem Jahr an Silvester Pyrotechnik unter anderem im Umkreis von 150 Metern rund um den Zoo untersagen. Mit Bezug auf die Corona-Schutzverordnung will die Stadt Feuerwerk zudem an Orten verbieten, an denen es sonst zu größeren Menschenansammlungen kommt. Die Polizei hat laut Verwaltung mehrere Straßen und Plätze benannt, darunter die südliche Innenstadt. In der „unmittelbaren Umgebung von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen“ sei Böllern ohnehin verboten. Zudem ist das Steigenlassen von sogenannten Himmelslaternen und ähnlichen Flugkörpern inzwischen verboten.