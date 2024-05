Anlagenbauer will ökologischen Fußabdruck mit Green Circle reduzieren Branchenriese Tetra Pak baut Anlagen für die Lebensmittelindustrie mit Outokumpu-Edelstahl

Der Wettbewerb in der Stahlbranche ist hart. Vor allem die Konkurrenz aus China setzt die Hersteller aus Europa seit Jahren unter Druck. Den reinen Preiskamp können Hersteller wie Outokumpu nicht gewinnen. Das haben die führenden Köpfe im finnischen Tornio und in Krefeld längst erkannt. Mit Circle Green hat Outokumpu einen nachhaltigen Edelstahl mit geringem CO 2 -Fußbdruck zur Serienreife gebracht, der immer mehr Kunden findet.