Wirtschaft in Krefeld : Branchenriese für Rätsel-Magazine vertraut auf Qtrado

Krefeld Die Qtrado Logistics am Kimplerweg arbeitet für einen der größten Verlage für Rätsel-Magazine in Europa und darf auf den Ausbau der Zusammenarbeit hoffen.

Die Krefelder Keppel-Gruppe war ein Traditionsunternehmen im Pressegroßhandel, das im April 2019 mir weiteren Firmen aus der Groß- und Einzelhandelsbranche fusionierte und fortan zur Qtrado-Gruppe mit einem Jahresumsatz von 250 Millionen Euro zählt. Im Kontext mit diesem Zusammenschluss wurde die Zustell-, Transport- und Vertriebsgesellschaft (ZTV) am Kimplerweg in Krefeld in Qtrado Logistics umbenannt und übernimmt nun Zug um Zug weitere Standorte und logistischen Aufgaben.

Ein erster Meilenstein für Qtrado Logistics ist die vereinbarte Zusammenarbeit mit einem der größten Verlage für Rätsel-Magazine in Europa – der Keesing Deutschland GmbH. Zwei Aktionen in den Monaten Juli und August seien vereinbart, berichtete eine Sprecherin von Qtrado Logistics in Fischeln. In der ersten Aktion habe das Krefelder Unternehmen insgesamt 1090 große Bodendisplays (Aufsteller) aufgebaut und diese mit 13 Rätseltiteln à sieben Exemplaren bestückt. Die Displays seien anschließend in extra angefertigte Versandkartons verpackt worden. Das besondere an der Verpackung sei der zusätzliche Innenverrutsch-Schutz für die Hefte, die vier Kantenschutze und dass die Versandkartons zwei Mal gebändert worden seien, informierte die Sprecherin. Die Auslieferung sei an alle in Deutschland ansässigen Pressegrossisten und ausgewählten Bahnhofs- und Flughafenbuchhandlungen erfolgt. Später erhalte eine große Supermarktkette weitere 48 Bodendisplays.