Grundwasser verursacht nasse Keller Boykottaufruf verhallt — 125 Bürger bei Videokonferenz

125 Bürger haben trotz eines Boykottaufrufs an einer Videokonferenz der Stadtverwaltung und des Kommunalbetriebs Krefeld (KBK) teilgenommen, um zu erfahren, wie die Kommune den durch steigendes Grundwasser entstehenden Schäden an zahlreichen Häusern vorbeugen beziehungsweise Abhilfe schaffen will.