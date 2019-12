Kostenpflichtiger Inhalt: Trainingsstätte von Max Schmeling & Co. : Krefeld war Wegbereiter des deutschen Boxsports

Foto: Manfred Faber 11 Bilder Krefeld war Wegbereiter des deutschen Boxsports.

Krefeld In den 20er Jahren wurde das von Kriegsgefangenen aus England mitgebrachte Boxen schnell populär in Deutschland. Eines der Herzstücke dieser Blütezeit: Krefeld. Max Schmeling kämpfte als 18-Jähriger hier, Franz Krüppel stieg für den Krefelder Boxklub in den Ring.