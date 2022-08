Am Sonntag, 18. September, in Hüls : Bottermaat – Handwerkermarkt mit Hülser Flair

Am Sonntag, 18. September, in Hüls

Krefeld Bei dem traditionell am dritten Sonntag im September stattfindenden Markt laden insgesamt rund 100 Stände wieder zum Schauen und Verweilen ein. Die renovierte Konventkirche kann ebenfalls besichtigt werden.

Neu sind etwa der Verein Linker Niederrhein (VLN), der seine vielfältigen Wanderrouten präsentiert, die Menschenrechtsorganisation amnesty international (ai), ein Holzschnitzer, der Schreibgeräte aus Holz herstellt oder „die rote 16“, eine Gruppe von Tierfreunden, die in der Eifel leben und sich der Haltung und Pflege kranker Schafe widmet. Die Gruppe führt die Verarbeitung von Schafwolle vor und bietet Souvenirs und Dekoartikel rund um das Schaf an. „Das ursprüngliche Konzept eines Handwerkermarktes soll deutlich sichtbar werden“, erklärt Mitorganisatorin Barbara Kaltenmeier. „Darauf achten wir mit aller Kraft.“ So konnten auch die Hülser Landfrauen mit ihrer traditionellen Butterherstellung wieder gewonnen werden, obwohl diese auf die in die Höhe steigenden immer teureren Beschaffungspreise ihrer Rohstoffe verwiesen.