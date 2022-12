IHK verabschiedet Positionspapier „Innenstadt mit Zukunft“ Borgmann fordert mehr Anstrengung für Krefelder City

Was ist zu tun, damit unsere Innenstädte eine Zukunft haben? Mit dieser Frage hat sich ein Kompetenzteam der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein beschäftigt. Das Ergebnis in Form des Positionspapiers „Innenstadt mit Zukunft“ haben die Mitglieder der IHK-Vollversammlung in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen. Das Positionspapier beschreibt fünf Handlungsfelder, an denen Politik, Verwaltung und Innenstadtakteure arbeiten müssen. Darüber hinaus hat das Kompetenzteam die in den Städten bereits geplanten und von den Verwaltungen und Innenstadtakteuren abgestimmten Maßnahmen zusammengefasst und priorisiert, um die Umsetzung kritisch begleiten zu können.