Name „Endlich“ Neues Konzept für die Königstraße - Borgmann eröffnet Pop-up-Store

Erfunden wurde es in den USA, in den Niederlanden ist es weit verbreitet – jetzt geht Christoph Borgmann damit in Krefeld an den Start: mit einem Pop-up-Store, einem Geschäft also, in dem alle drei, vier Monate das Sortiment ausgetauscht und mit auch ungewöhnlichen Angeboten aufgefrischt wird. Der Name – „Endlich“ – spielt auf den Wechsel an: Endlich gibt es neue Ware – „das signalisiert aber auch: Irgendwann ist sie weg“, sagt Borgmann lächelnd.