Immobilie soll verkauft werden Bordell-Chef zieht Klage gegen Stadt zurück

Am Ende siegte der Rechtsstaat. Die Schließung des Bordells an der Mevissenstraße durch die Stadt Krefeld ist rechtmäßig. Mehr als 30 Jahre lange kamen in der Immobile Prostituierte den Freier-Wünschen nach. So lange, bis die Stadt Krefeld dem Treiben mit einem förmlichen Verfahren ein Ende setzte. Klagen des Betreibers blieben erfolglos, und – wie die Stadt jetzt auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte – wurde nunmehr auch der letzte am Verwaltungsgericht Düsseldorf anhängige Widerspruch zurückgezogen. „Der seinerzeitige Bordellbetreiber hat seine Klage gegen die Ordnungsverfügungen der Stadt Krefeld mangels Erfolgsaussichten zurückgezogen. Daraufhin wurde das verwaltungsgerichtliche Verfahren eingestellt“, erklärte ein Stadtsprecher.