Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg Warum Bombentrichter zu Bodendenkmälern werden sollten

Bombentrichter werden unterschätzt: Was sich im Stadtwald als Bodenmulde oder Tümpel präsentiert, erinnert in Wahrheit an eines von zwei herausragenden Kriegsereignissen in Krefeld: in diesem Fall an den großen Bombenangriff auf Krefeld im Juni 1943, bei dem weite Teile der Stadt zerstört worden sind. Aus diesem Grund haben Bombentrichter den Rang eines Bodendenkmals verdient. Dieser Überzeugung sind der Publizist und Historiker Stefan Kronsbein sowie die Biologin Carmen Gallas. 80 Jahre nach der verheerenden Bombennacht plädieren sie dafür, den erhaltenen Bombentrichtern im Stadtwald den Status von Bodendenkmälern zu verleihen. „Es gab zwei große Kriegsereignisse für Krefeld: den Kölner Krieg im 16. Jahrhundert und den Bombenangriff von Juni 1943“, sagt Stefan Kronsbein. Die Bombentrichter können seiner Überzeugung nach helfen, die Erinnerung daran wachzuhalten.