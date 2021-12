Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg : Bombenblindgänger in Krefeld erfolgreich entschärft

Krefeld Zunächst war von den Experten des staatlichen Kampfmittelbeseitigungsdienstes geplant gewesen, die Bombe vor Ort im Bereich des Krützboomwegs in Fischeln zu sprengen.

Die erlösende Nachricht kam am Donnerstag, 9. Dezember, mittags kurz nach 13 Uhr: Der Bombenblindgänger aus dem 2. Weltkrieg, der im Bereich des Krützboomwegs in Fischeln gefunden wurde, konnte durch den staatlichen Kampfmittelbeseitigungsdienst entschärft werden. „Alle Maßnahmen im Zusammenhang mit der Entschärfung werden zurückgenommen. Alle betroffenen Bürger und Bürgerinnen können zurück in ihre Wohnungen, das luftschutzmäßige Verhalten kann beendet werden“, so ein Sprecher der Feuerwehr. Die Verkehrsabsperrungen wurden ebenfalls aufgehoben.