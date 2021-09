Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg : Bombenblindgänger in Uerdingen entschärft

Ein Fünf-Zentner-Bombenblindgänger - hier ein Archivfoto aus dem Jahr 2020 aus Dinslaken - aus dem zweiten Weltkrieg war auf einer Ackerfläche Am Waldsee / Bruchweg, nahe der Stadtgrenze zu Duisburg, in Krefeld entdeckt worden. Foto: Stadt Dinslaken

Krefeld Die Entschärfung hat der Staatliche Kampfmittelbeseitigungsdienst am Nachmittag durchgeführt. Konkret betroffen war unter anderem auch die Müll- und Klärschlamm-Verbrennungsanlage (MKVA).

Ein Fünf-Zentner-Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Mittwochnachmittag, 8. September, in Uerdingen auf einer Ackerfläche Am Waldsee / Bruchweg entschärft worden. Die Bombe war am Vormittag bei einer geplanten Flächensondierung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst auf dem Gebiet nahe der Stadtgrenze zu Duisburg entdeckt worden. Wie die Feuerwehr mitteilt, hatten sich die Experten entschlossen, die Entschärfung durch den staatlichen Kampfmittelbeseitigungsdienst noch am selben Tag durchzuführen. Eine akute Gefahr durch die Bombe sei zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht ausgegangen, so ein Sprecher der Wehr.