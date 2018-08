Krefeld: Böschungsbrand behindert Bahnverkehr

Verbindungen von und nach Krefeld : Böschungsbrand behinderte Bahnverkehr am Abend

Krefeld Ein Böschungsbrand in Krefeld hat am Freitagabend für Ausfälle und Verspätungen in der Region gesorgt. Gegen 19 Uhr war das Feuer gelöscht.

Der Böschungsbrand zwischen Krefeld Hauptbahnhof und Krefeld-Oppum hatte für Störungen im Feierabendverkehr der Region gesorgt. Gegen 19 Uhr war das Feuer gelöscht, meldete die Bahn. Es kam zu Verspätungen und Teilausfällen. Betroffen waren RE42, RB33 und RE10 der NordWestBahn.

