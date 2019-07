Schulen in Krefeld : Bodelschwingh-Schulleiterin: Vier Jahrzehnte für die Inklusion

Elisabeth Völlings wurde in den Ruhestand verabschiedet. Foto: Stadt Krefeld

Gartenstadt Elisabeth Völlings wurde nach vierzig Jahren an der Bodelschwingh-Schule – die letzten vier davon als Schulleiterin – jetzt in den Ruhestand verabschiedet.

(RP) Sie war zwar „nur“ vier Jahre Schulleiterin, aber Elisabeth Völlings hat an der Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule dennoch tiefe Spuren hinterlassen. Fast vier Jahrzehnte lang war sie als Lehrerin an der Förderschule mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung tätig und hat das Profil der Schule entscheidend mit geprägt.

„Chefin zu sein, das war nie der Plan – Sie wollten immer nur die Freiräume haben, Schule zu gestalten, ohne geistige Scheuklappen, ohne Denkverbote und stets mit einer klaren Zielrichtung: Was ist am besten für die Schülerinnen und Schüler? Wenn es in den vergangenen 36 Jahren für die Bodelschwingh-Schule auf irgendeine Weise nach vorne ging, dann waren Sie nicht weit“, betonte Oberbürgermeister Frank Meyer bei der Verabschiedung der beliebten Pädagogin. Als Beispiele für deren Wirken nannte er ein frühes Inklusionsprojekt mit lernbehinderten und nicht lernbehinderten Kindern an der Südschule, das Pilotprojekt „Selbständige Schule“, die Einrichtung der Berufspraxisstufe am Standort Alte Flur und die Neugestaltung des Schulhofs und der Schulgärten.

Elisabeth Völlings ist in Krefeld aufgewachsen und hat ihr Abitur am Ricarda-Huch-Gymnasium abgelegt. Nach der Schule war für sie klar, dass sie Lehrerin werden wollte – „aber nicht an einem Gymnasium“. Sie studierte an der Pädagogischen Hochschule Köln mit einer Spezialisierung auf das Thema Lernbehinderung. Dass ihre erste und letzte berufliche Station nach dem Referendariat eine Förderschule mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung war, nämlich die Bodelschwingh-Schule, entsprang alleine dem Zufall.