Aus den Krefelder Stadtteilen : 40.000 Euro: Neue Bänke für Park in Bockum Bockum

„Die in den beiden Parks vorhandenen Bänke werden zusammengezogen und, falls möglich, in enger Absprache mit uns überarbeitet. Als Holzexperten können wir bei der Sanierung helfen“, erklärt Ludewig. Anschließend sollen die überarbeiteten Sitzgelegenheiten in dem Park aufgestellt, in dem die meisten Bänke gut erhalten sind. In den anderen Park sollen dann die neu gekauften Bänke gestzt werden. So wollen die städtischen Mitarbeiter dafür sorgen, dass das Erscheinungsbild in jedem Park einheitlich ist und nicht neue und alte Modelle nebeneinander stehen.