Volks- und Heimatfest in Krefeld : Bockum feiert seine Schützen

Die farbenprächtige Parade der Schützen zog bei gutem Wetter durch den Ortskern. Die Füllhörner sind typisch für Bockum. Foto: Mark Mocnik

Krefeld Bestens gelaunt feierten die Bockumer an diesem Wochenende das erste vollständige Heimat- und Schützenfest seit Beginn der Pandemie. Die prächtige Parade am Sonntag lockte zahlreiche Besucher an.

Von Sven Schalljo

Das Wetter ist annähernd optimal. Es ist leicht bewölkt, aber trocken bei Temperaturen im Bereich der 25 Grad. Die Bockumer Schützen sind mit viel Disziplin und Freude gleichermaßen auf dem Rathaus-Parkplatz vor dem Zeughaus, dem traditionellen Hauptquartier des Königshauses, angetreten. Schützenkönig Eugen I (Fröhlich) schreitet die Reihen seiner Gefolgsleute ab und verteilt Orden an die Offiziere.

Das Bockumer Schützenkönigspaar, Eugen I und Danuta I (Fröhlich), verfolgte das bunte Treiben von Ehrenplätzen aus. Foto: Mark Mocnik

Drei von ihnen werden überdies vom Vorsitzenden des Schützenvereins, Herbert Müller, befördert. Thomas Fischer wird vom Hauptmann in den Rang des Generalmajors erhoben. Aus Leutnant Rainer Keller wird ein Oberleutnant, und Holger Herrmann wird vom Hauptmann zum Major. Die Fahne wird feierlich gehisst, dann ziehen die Schützen in einer Parade ab und begeben sich über den Friedhof, wo sie der Toten gedenken, zum Schützenzelt, in dem die Feierlichkeiten weiter gehen. Der Festakt zur offiziellen Eröffnung des Schützenfestes Bockum ist beendet.

Info Mit den Iserlohner Stadtmusikanten Der Bockumer Schützenverein 1611 feiert traditionell ein Volks-, Heimat- und Schützenfest. Erstmals in diesem Jahr marschierten die Iserlohner Stadtmusikanten am Sonntag bei der großen Parade vor der Kirche St. Gertrudis mit. Informationen unter www.bockumer-schuetzenverein.de

Inoffiziell war es bereits am Vorabend mit einem großen Konzert der Band „Just:Is“ im Zelt losgegangen. Die Coverband sorgte mit ihrem Mix aus Rock, Pop und einigen Karnevalshits, die wie selbstverständlich in die Reihe der Songs eingeflochten wurden, für Stimmung. Die Schützen feierten ausgelassen das erste vollständige Schützenfest in Krefeld seit Beginn der Corona-Pandemie.

Natürlich durfte auch der Spaß nicht zu kurz kommen. Die Laune der Feiernden war entsprechend gut. Foto: Mark Mocnik

An Pfingsten hatte der Schützenverein Verberg vorgelegt, allerdings in etwas abgespeckter Version in Form eines Schützenbiwak. Dessen Vorsitzender Thomas Basalla hatte während der Feierstunde zuvor die Blumen dafür umgehend zurückgereicht. „Das erste große Schützenevent war euer Vogelschießen im vergangenen Jahr“, sagte er.

Bei diesem hatte Eugen I, der in Danuta I, seiner Frau, die Königin an seiner Seite hat, im 595. Schuss den Vogel endgültig zu Fall gebracht und sich damit einen Jugendtraum erfüllt. „Auch wenn ich im Schützenleben in der Vergangenheit nicht so aktiv war, war es schon als Kind der Fall, dass ich davon geträumt habe, Schützenkönig zu werden. Ich habe mich schlicht mehr der Musik zugewandt“, sagt der neue Regent, der 57 Jahre, seit seinem achten Lebensjahr, im Spielmannszug aktiv war. Sein Bruder Bernd, als Außenminister im Königshaus aktiv, ist als Dirigent des Zuges eigentlich der bekanntere Bockumer.

Vorsicht, hier wird scharf geschossen – aber nur mit Witz und Humor. Foto: Mark Mocnik

Eugen I sorgt dabei auch für gute Verbindungen nach Traar, dessen Schützenverein intensiv vertreten ist. Denn der gebürtige Bockumer lebt seit Jahren eben dort. „Er hat dort halt Bauland bekommen. Im Herzen ist er aber durch und durch Bockumer“, sagt Karl Müller, beim Verein für Pressearbeit zuständig, und schmunzelt.

Bis zum Sonntagabend feiern die Bockumer mit Umzügen, reichhaltigen Partys im Zelt inklusive weiterer Livemusik der Bands „Popcorn“ und „Druckluft“ (beim Königsgalaball Samstag), sowie „Mainstreet“ am Sonntag.