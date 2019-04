Bockumer Maifest : Maifest in Bockum: Musik und Gastronomie für den guten Zweck

Krefeld Das 13. Bockumer Maifest beginnt am 1. Mai um 11.30 Uhr auf dem Bockumer Platz. Die Erlöse gehen zu Gunsten von Verschönerungsprojekten im Stadtteil.

Bereits zum 13. Mal heißt es am 1. Mai: Maifest auf dem Bockumer Platz. Initiiert wird das Fest vom Verein „Bockum bewegt sich“. Was beim ersten hören die Anmutung einer Gruppe hat, die Volksläufe oder Radtouren organisiert, ist in Wirklichkeit ein Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, den Stadtteil aufzuwerten. Dazu ist das Maifest ein wichtiger Teil. „Die Erlöse des Festes werden gesammelt und dann im Stadtteil investiert. Im Vorjahr zum Beispiel kamen 2000 Euro zusammen, die wir zur Sanierung des Grabens an der Musikschule gespendet haben“, sagt der Vereinsvorsitzende Christian Kölker.