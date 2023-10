Gemeinde-Jubiläum in Krefeld-Uerdingen Viel Spaß bei den „Michael’s Games“ mit Bobbycars in der Michaelskirche

Strohballen, Kinderlachen, Bobbycars im Formel-1-Modus: In der Michaelskirche in Uerdingen war am Wochenende Ungewöhnliches zu sehen und zu hören: Im Rahmen der Jubiläumsfeiern zum 175-jährigen Bestehen der Gemeinde hat sich die Kirche in einen Parcours für die kleinen Autoflitzer verwandelt. Hintergrund: Die Gemeinde hat die Feierlichkeiten unter das Motto „RaumTeilen“ gestellt. Die Kirchenbänke wurden entfernt, der so gewonnene Raum sollte ungewöhnlich und ganz neu genutzt werden. Diesmal: für einen vergnüglichen Bobbycar-Tag. „Eine Kirche ist nicht mehr nur dafür da, sich sonntags dorthin zu setzten und einem Pfarrer zuzuhören, sondern vielmehr Treffpunkt einer Gemeinschaft zu sein“, erläutert Diakonin und Jugendleiterin Silke Liffers.